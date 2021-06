Kriminalität : Mit stumpfer Gewalt gegen Autoscheibe

Birresborn (red) Unbekannte Täter beschädigten am 8. Juni, zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr, die hintere rechte Seitenscheibe an einem dunklen Kleinwagen, der in der Birresborner Neustraße abgestellt war. Wie die Polizei am Montag mitteilt, wendeten die Unbekannten stumpfe Gewalt an, möglicherweise hätten sie einen Stein verwendet.