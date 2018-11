Unbekannte Täter haben in Wintrich in einer Kleingartenkolonie eine Sitzbank und einen Rosenbogen beschädigt. Mehrere Zypressen wurden außerdem aus den Blumenkübeln gerissen.

Das teilte die Polizei Bernkastel-Kues mit.

Der Tatzeitraum soll laut Polizei zwischen Dienstag, 20. November, 15 Uhr, und Mittwoch, 21. November, 15 Uhr, gelegen haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues werden erbeten unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail an die Adresse pibernkastel-kues@polizei.rlp.de