Polizei : Unbekannte beschädigen Fahrzeuge

Gerolstein (red) An gleich mehreren im Kasselburger Weg in Gerolstein abgestellten Fahrzeugen wurden im Zeitraum von Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 27. Mai, 7.30 Uhr, jeweils die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Die Besitzer hatten einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Daun zufolge ihre beiden Wagen und ein Wohnmobil über das Wochenende in der Nähe des Wegs zur Eselsbrücke abgestellt. Am Montagmorgen stellte man die Beschädigungen an den Fahrzeugen fest. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, Telefon 06591/95260.