Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle auf dem Friedhof in Steiningen.

(red) Eine Familienangehörige hat nach Mitteilung der Polizeiispektion Daun wiederholte Beschädigungen einer Grabstätte auf dem Friedhof in Steiningen angezeigt.

Laut ihren Angaben wurde das Grab ihres verstorbenen Vaters seit 2015 mehrmals durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen. Zuletzt wurde der Grabstein mit Farbe beschmiert und Ecken aus dem Stein geschlagen.

Die Polizei meldet zudem einen Einbruch in einer Gaststätte in Schalkenmehren. Unbekannte hätten in der Nacht auf Montag das Küchenfenster eines Gasthofs aufgehobelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft. Dort seien Schränke und Schubladen und ein weiteres Fenster geöffnet worden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Täter ohne Beute abziehen mussten.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten beziehungsweise Täter geben können, wenden sich an die Polizeiinspektion in Daun, Telefon 06592/96260.