Täter gesucht : Unbekannte beschädigen Grabstein in Lissendorf

Foto: TV/Klaus Kimmling

Lissendorf (red) Der Schriftzug „Fucken“ ist an der rechten Seite eines Grabsteins auf dem Friedhof in Lissendorf eingeritzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Beschädigung bereits am Sonntag, 26. Juli, bemerkt.

Der Tatzeitraum kann nicht weiter eingegrenzt werden. Bisher sind keine Beschädigungen an weiteren Grabsteinen bekannt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf rund 1000 Euro.