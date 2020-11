Blaulicht : Unbekannte beschädigen in Wengerohr Zaun

Wer kann Angaben zu diesem Fahrrad machen? Foto: Polizei

Wittlich-Wengerohr (red) Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 5. und dem 7. November auf dem Spielplatz in der Gartenstraße einen Zaun beschädigt. Sie brachen zwei Zaunelemente heraus und warfen diese in die Böschung der Gleisanlagen.