Blaulicht : Unbekannte beschädigen in Wittlich fünf Autos

Foto: Linden Fritz-Peter

Wittlich Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag, 18. April, fünf Autos in der Straße Mittlere Kordel in Wittlich an Reifen, Lack oder Scheibe mutwillig beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro.

Hinweise an die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/926-0 oder per E-Mail an piwittlich@polizei.rlp.de

(red)