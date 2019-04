später lesen Polizei Unbekannte beschädigen in Wittlich Gartenzaun FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 30. März, und Mittwoch, 3. April, in der Cusanusstraße in Wittlich-Wengerohr einen Gartenzaun beschädigt. Zudem wurden an einem Zaunelement die Halteschrauben gelöst.