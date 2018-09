Unbekannte beschädigen Kriegerdenkmal

Vandalen unterwegs: Das Kriegerdenkmal bei der Katholischen Kirche in Morbach ist beschädigt worden.

Unbekannte Täter haben am vergangenen Dienstag zwischen 8 und 19 Uhr das Kriegerdenkmal auf dem Gelände der Katholischen Kirche in Morbach beschädigt. Sie haben mehrere Steinplatten aus dem Mörtelbett der Mauer geschlagen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 400 Euro. Nach Einschätzung der Polizei besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit den Beschädigungen an den Sandsteinkreuzen auf einem unbefestigten Weg entlang der K 123.

Die Polizei Morbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06533/93740.