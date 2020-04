Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschädigen Nikolauskapelle in Wittlich-Neuerburg

Unbekannte beschädigen Nikolauskapelle in Wittlich-Neuerburg

(red) Unbekannte haben laut Polizei die Nikolauskapelle des Stadtteils Wittlich-Neuerburg beschädigt. Die Straftat sei in der Zeit von Sonntagnachmittag, 29. März, bis Dienstagnachmittag, 31. März, begangen worden.

Die Nikolauskapelle ist außerhalb des Ortes am Radweg gelegen und erinnert an die 1811 an der Pest verstorbenen Bürger der damaligen Gemeinde Hatzdorf.