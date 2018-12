später lesen Sachbeschädigung Unbekannte beschädigen Porsche FOTO: Polizei Bitburg FOTO: Polizei Bitburg Teilen

(red) Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag der vergangenen Woche im Ostring in Höhe der Haus-Nr. 69 einen grauen Porsche Cayenne mit einem spitzen Gegenstand rundherum zerkratzt. Der Wagen parkte am Straßenrand vor einem Mehrfamilienhaus. Sachbeschädigung