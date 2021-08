Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschädigen Räder an Lastwagen in Daun

Unbekannte beschädigen Räder an Lastwagen in Daun

Daun Erneut haben Unbekannte im Industriegebiet Daun-Rengen in der Julius-Saxler-Straße die Reifen eines Lastwagens mit Auflieger beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter zwischen Freitag, 30. Juli, 19 Uhr, und Montag, 2. August, 5 Uhr, zu.

Ein Zeuge stellte am frühen Montagmorgen insgesamt fünf beschädigte Räder an seinem Gespann fest. Es sei auch in diesem Fall wieder hoher Sachschaden entstanden, so die Polizei.