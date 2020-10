Niederprüm Zwei Verkehrsschilder, angebracht jeweils auf Verkehrsinseln, sind bereits am vergangenen Wochenende in Niederprüm beschädigt worden. Das teilt die Polizei Prüm jetzt mit.

Eine Unfallstelle befindet sich in Höhe des Werkmarktes Müller in der St.-Vither-Straße, die zweite an der Einmündung B 410/ „Zum Grünen Sitz“. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Verursacher.