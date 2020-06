Blaulicht : Unbekannte zündeln im Wald bei Dreis-Brück

Dreis-Brück Die Beamten der Polizeiinspektion Daun suchen die unbekannten Täter, die am Samstag, 30. Mai, in der Zeit zwischen 0 Uhr und 10 Uhr im Waldgebiet an der Bundesstraße 410 bei Dreis-Brück an einer Sitzgruppe gegrillt haben.

Dazu entfachten sie offenbar eine Feuerstelle im angrenzenden Wald und beschädigten damit den Tisch.