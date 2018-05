Unbekannte beschädigen Tor am Sportplatz

Um sich Zutritt zu verschaffen, beschädigten bislang unbekannte Täter am Vatertag, 10. Mai, zwischen 17 und 18 Uhr, das Zugangstor zu einem Kunstrasen-Kleinspielfeld. Der Tatort befindet sich in der Nähe des Gerolsteiner Sportplatzes. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Gerolstein entgegen, Telefon 06591-92560.