Vandalismus : Unbekannte beschmieren Marx-Statue mit Hakenkreuzen

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende mit weißen Permanentmarkern die Karl-Marx-Statue am Simeonstiftplatz in Trier mit zum Teil rechtsextremistischem Inhalt beschmiert. Vier Mal war ein Hakenkreuz aufgemalt zudem Naziparolen und Verunglimpfungen des Namens von Triers berühmtem Sohn.

