Unbekannte beschmieren Ortsschild und Stromverteilerkasten in Saarburg

Saarburg Unbekannte Täter haben laut Polizei am vergangenen Samstag in den Nacht- beziehungsweise frühen Morgenstunden mehrere Objekte im Stadtgebiet Saarburg durch Anbringen von Graffiti beschädigt.

So seien zum einen ein Stromverteilerkasten in der Schadallerstraße und zum anderen die Ortstafel „Saarburg“ von der Abfahrt B 51, Irsch/Zerf/Hermeskeil kommend in Richtung Wiesenweg durch einen Schriftzug, vermutlich mit Pinsel und schwarzer Wandfarbe, verunreinigt worden.