Beschädigung : Unbekannte beschmieren Reisezug im Bahnhof

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Am Bahnhof Wittlich ist ein Reisezug der luxemburgischen CFL von unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert worden. Das teilt die Polizei mit. Abgestellt wurde der Zug am 21. November um 22.10 Uhr; bemerkt und gemeldet wurde der Schaden kurz vor Mitternacht am 22. November.

Die besprühte Fläche beträgt 57 Quadratmeter; die Schadenshöhe liegt bei rund 4600 Euro. Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.