Blaulicht : Unbekannte besprühen in Piesport Brückenpfeiler

Piesport Unbekannte haben in den vergangenen Wochen einen Brückenpfeiler der ehemaligen Reinsporterbrücke mit Graffiti besprüht und damit eine Sachbeschädigung begangen. Das teilte die Polizei mit. Es wurde mehrmals der Schriftzug „Hood 54“ aufgesprüht.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es erneut zu Graffiti-Schriftzügen, diesmal an dem Einlaufbauwerk des Wasserlaufs in der Parkanlage an der Bahnhofstraße.