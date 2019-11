Blaulicht : Unbekannte besprühen Morbacher Schule mit Graffiti

Foto: Polizei. Foto: Polizei

Morbach Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 1. November eine Hauswand der Grundschule in Morbach mit Graffiti beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden die Bezeichnungen „ACAB“ sowie „1312 an die Wand gesprüht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Abkürzung „ACAB“ steht in der Regel für „All Cops ars bastards“ (auf Deusch: Alle Polizisten sind Bastarde).

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Morbach unter Telefon 06533/93740 entgegen.

(red/iro)