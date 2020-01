Unbekannte brechen Auto in Morbach auf

Morbach/Hinzerath Die Täter schlugen die Scheibe eines Wagens ein und sprühten pinke Farbe auf eine Haustür.

Das Auto war in der Straße „Zum Dickesloch“ in Morbach-Hinzerath abgestellt. Passiert ist die Tat am Mittwochabend zwischen 17 und 0.30 Uhr.