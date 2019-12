Kriminalität : Unbekannte brechen in Bauernladen ein

Hermeskeil Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in ein Ladengeschäft in der Saarstraße in Hermeskeil eingebrochen. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Der oder die Täter hätten die Zugangstür des Bauernladens aufgebrochen und Bargeld aus der Registrierkasse gestohlen.

Die Polizei schätzt den bei dem Einbruch entstandenen Sachschaden auf 800 Euro.