Polizei : Unbekannter bricht in Wohnhaus in Trier-Ost ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier (red) Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus ist es am frühen Dienstagmorgen in der Kurfürstenstraße in Trier gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei ist ein Unbekannter kurz vor 5.30 Uhr über den Balkon in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses eingestiegen.

In der Küche wurde er vom Wohnungsinhaber überrascht und floh. Laut Polizei wurde offenbar nichts entwendet.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß und sportliche Figur. Er war laut Polizei dunkel gekleidet, möglicherweise mit einem grünen Parka und hatte eine helle Kapuze. Er soll einen dunklen Rucksack dabei gehabt haben. Offenbar war der Mann laut Polizei kurz zuvor in einen Mitsubishi eingestiegen, der am Straßenrand in der Nähe des Tatorts geparkt war. Hier habe er eine Taschenlampe entwendet.