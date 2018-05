Einbruch mit Gullideckel in Döner-Imbiss

Bisher unbekannte Täter sind laut Polizei am Wochenende in einen Döner-Imbiss in Zemmer eingebrochen und haben Bargeld erbeutet.

Bisher unbekannte Täter sind am Wochenende in einen Döner-Imbiss in Zemmer eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei haben der oder die Unbekannten die Eingangstür des in der Meulenstraße liegenden Imbiss vermutlich in der Nacht zum Sonntag mit einem Gullideckel eingeworfen, den sie in unmittelbarer Nähe aus der Straße gehoben hatten. In dem Laden durchsuchten sie mehrere Behälter und Automaten und erbeuteten Bargeld.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Trier in Verbindung zu setzen, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.

(red)