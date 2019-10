Polizei sucht Zeugen des Vorfalls : Unbekannte brechen in Gasthaus an der Mosel ein

Sankt Aldegund Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in Sankt Aldegund eingebrochen.

Laut Polizei Zell verschafften sich die Unbekannten durch ein seitliches Terassenfenster Zugang zu dem Lokal in der Straße „Am Moselstausee“ und knackten zwei Spielautomaten. Die Schadenshöhe ist unbekannt.