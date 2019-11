Polizei : Unbekannte brechen in Haus in Mariahof ein

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Mariahof. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Unbekannte sind zwischen Freitag und Dienstag in ein Mehrfamilienhaus in Mariahof eingebrochen. Die Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen über eine zuvor aufgebohrte Haustür in die Wohnung ein.

Drinnen durchsuchten sie sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlung aufgenommen. Die Polizei empfiehlt, Nachbarn und Bekannte über eine anstehende Abwesenheit zu informieren und rät: Schauen Sie gemeinsam, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung einen bewohnten Eindruck macht.“ Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erteilt die Polizei im Internet unter https://s.rlp.de/VoIYQ