Polizei : Unbekannte brechen in Haus in Neroth ein

Symbolfoto Einbruch. Foto: Polizei

Neroth Unbekannte Täter haben sich laut Polizei am Sonntag, 22. Dezember, zwischen 12 und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Oberen Föhr in Neroth verschafft. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus, nachdem sie hierfür eine Scheibe eingeschlagen hatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Haus wurden alle Räume nach Wertgegenständen abgesucht, die Täter hätten es nach Polizeiangaben vermutlich auf Bargeld abgesehen gehabt.