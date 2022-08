Polizei : Unbekannte brechen in leerstehendes Hotel in Gerolstein ein

Gerolstein Unbekannte haben erneut im ehemaligen Hotel „Kaiserhof“ in der Hauptstraße in Gerolstein Hausfriedensbruch begangen. Wie in der Vergangenheit bereits des Öfteren, gelangten sie am 23. oder 24. August in das leerstehende Gebäude, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten.

