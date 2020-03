Blaulicht : Unbekannte brechen in eine Scheune in Morbach ein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach/Hinzerath (red/iro) Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Hinzerath. Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 23. Februar, und Sonntag, 8. März, in der Straße Zuckerhügel in Morbach-Hinzerath in eine leerstehende Scheune eingebrochen.

Die Täter verschafften sich über das rückwärtige Scheunentor Zutritt zum Gebäude und beschädigten ein dort geparktes Auto. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise an die Polizei Morbach unter Telefon 06533/93740.

(red/iro)