Unbekannte brechen in Morbach Spielautomaten auf

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs, der sich bereits am vergangenen Freitag in der Morbacher Bahnhofstraße abspielte. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen 8.40 Uhr und 12.40 Uhr in eine Gaststätte ein, indem sie auf der Rückseite des Gebäudes die Außenwand aus Glasbausteinen einschlugen.