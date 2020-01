Polizeifahndung: Einbrecher in Prüm unterwegs

Prüm Erneut ist ein Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht worden, diesmal in der Prümer Langemarckstraße.

Die Polizei Prüm ermittelt wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in der Langemarckstraße.

Vermutlich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22. Januar, und Freitag, 24. Januar, brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss das Haus nach Beute. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an.

Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420, oder per E-Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de