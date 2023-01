Polizei : Material aus Rohbau geklaut

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa Foto: dpa/Fabian Strauch

Daun (mh) Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag zwischen 2 und 6 Uhr in einen Rohbau in der Weidenstraße in Daun eingebrochen und haben Baustützen abgebait und entwendet sowie wieteres baumaterial geklaut.

