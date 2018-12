Unbekannte brechen in vier Häuser in Saarburg, Freudenburg, Kirf und Kastel-Staadt ein

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und prüft zurzeit, ob die Einbrüche zusammenhängen. Die vier Taten im Überblick.

Unbekannte sind seit Ende November in vier Wohnungen in der Verbandsgemeinde Saarburg eingebrochen. Laut Polizei handelt es sich um Wohnungen in Saarburg, Freudenburg, Kirf und Kastel-Staadt. Die Taten seien zwischen Mittwoch, 28. November, und Montag, 3. Dezember, verübt worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist derzeit noch nicht klar. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen.

Saarburg: Zwischen Mittwoch, 28. November, 8.45 Uhr, und Freitag, 30. November, 18 Uhr, waren Hauseigentümer in Saarburg, Unter der Hardt, nicht zuhause. Die Zeit der Abwesenheit nutzten die Täter, um in das Einfamilienhaus einzubrechen. Vermutlich nutzten sie einen Schraubendreher, um ein Fenster an der Hausrückseite aufzuhebeln und einzusteigen.

Freudenburg: Einen weiteren Einbruch meldeten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Saarburger Straße in Freudenburg. Sie hatten ihr Haus am Samstag, 1. Dezember, zwischen 14.45 Uhr und 21 Uhr verlassen. Nach ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass Einbrecher eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen hatten, um in die Wohnung einzudringen und nach Diebesgut zu suchen.

Kirf: Den dritten – diesmal nur versuchten – Einbruch in ein Einfamilienhaus meldete ein Geschädigter aus Kirf-Meurich, Kreuzberg, am Samstagabend gegen 18 Uhr. Dort hatten Unbekannte ein ebenerdig gelegenes Fenster offenbar mit einem Stein eingeworfen und den Fenstergriff betätigt. Sie ließen aber aus bisher nicht bekannten Gründen von ihrer Tat ab und verschwanden. Möglicherweise waren sie gestört worden. Der Tatzeitpunkt lässt sich nicht weiter eingrenzen.

Kastel-Staadt: Einen vorerst letzten Einbruch in ein Wohnhaus registrierte die Polizei am Montag, 3. Dezember. Bewohner hatten den Einbruch in Kastel-Staadt in der Straße Neufels festgestellt. Hier dürfte die Tatzeit zwischen 13.20 Uhr und 22.45 Uhr gelegen haben. Auch dort hebelten die Täter ein Fenster auf und betraten hierdurch das Einfamilienhaus. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, verließen sie das Anwesen unerkannt.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und prüft zurzeit, ob es Tatzusammenhänge zwischen diesen und weiteren Taten gibt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 oder -2152 zu melden.