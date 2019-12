Bewohner abwesend : Unbekannte brechen in Wasserliescher Haus ein – Zeugen gesucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wasserliesch Unbekannte sind am Mittwoch, 4. Dezember, zwischen 16.45 und 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Wasserliesch eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Während der Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Staße In der Olk, brachen die bisher unbekannten Täter die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.