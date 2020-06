Blaulicht : Einbrecher in Weinsheimer Betrieben

Einbrecher in Weinsheimer Betrieben

Weinsheim Zwei Baubetriebe in Weinsheim bei Prüm sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Die Beute: Werkzeug und Arbeitsmaschinen, der Schaden ist fünfstellig.

Während die bisher unbekannten Täter bei einer Baufirma eine Eingangstür aufhebelten und in die Halle gelangten, brachen sie beim anderen Betrieb zwei Fahrzeuge und mehrere Baucontainer für Arbeitsgeräte auf.

Bei beiden Unternehmen raubten sie hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen. Der Sachschaden liege in fünfstelliger Höhe, teilt die Polizei mit.

Zeugen sind aufgerufen, sich an die Polizeiinspektion Prüm zu wenden, unter Telefon 06551/9420, oder per E-Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de