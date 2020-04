Bernkastel-Kues : Unbekannte brechen Waschautomaten auf und flüchten mit 200 Euro

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues Die Polizei meldet einen besonders schweren Fall von Diebstahl, der sich am Montag in der Gewerbestraße 1 in Bernkastel-Kues um 3.50 Uhr ereignet haben soll.

Nach bisherigen Ermittlungen haben zwei unbekannte männliche Täter die Waschhallen der Firma "beWashed - Die Waschprofis" in Bernkastel-Kues betreten und brachen hierbei einen der dort angebrachten Waschautomaten auf.

Sie entwendeten die darin enthaltenen Tageseinnahmen und flüchteten anschließend entlang der Gewerbestraße in Richtung Zylinderhaus/ Oil Tankstelle.

Kurz vor ihrer Flucht wollte einer der Täter noch einen weiteren Automaten aufbrechen. Dabei wurde er allerdings offenbar durch den Bewegungsmelder eines Scheinwerfers abgeschreckt.

Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro.