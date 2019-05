Polizei : Unbekannte demolieren Auto in Gerolstein

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Unbekannte haben den Opel Vectra eines Rentners, der vom 4. bis zum 14. Mai auf dem Parkplatz „Am Rasbach“ in Gerolstein, in unmittelbarer Nähe des Sportplatz geparkt war, massiv beschädigt. Die Täter warfen Pflastersteine gegen die Fahrerseite und die Scheibe, die so massiv beschädigt wurden.

Zudem rissen sie den Tankdeckel und das Heckwischerblatt ab, schraubten die Dachantenne ab und nahmen sie mit.