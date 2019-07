Blaulicht : Müll in Eifeler Schutzhütte

Foto: TV/Frank Göbel

Dahnen Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Donnerstag oder Freitag Müllsäcke, leere Dosen und Teppiche illegal in einer Schutzhütte in Höhe der Einmündung Tentismühle abgeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken