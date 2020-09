Polizei : Unbekannte drehen Schrauben in die Reifen geparkter Autos in Trier-Ehrang

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier - Ehrang (red) Unbekannte haben im August mehrmals vornehmlich zur Nachtzeit in Trier-Ehrang, im Wohngebiet "Auf der Bausch" an geparkten Autos Schrauben und Nägel auslegt. Das teilt die Polizei mit. Die Schrauben und Nägel bohrten sich daraufhin beim Anfahren der Fahrzeuge in die Reifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In anderen Fällen drehten der oder die Täter vorsätzlich Schrauben in die Reifenflanken von geparkten Autos ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kam es offenbar noch zu mehr Fällen von Sachbeschädigung an Fahrzeugen, als bei der Polizei bereits zur Anzeige gebracht wurden.

Die Polizei Schweich bittet daher zunächst darum, dass sich die Eigentümer von beschädigten Fahrzeugen zwecks Anzeigenerstattung bei ihr melden.

Weiterhin werden die Bewohner des Wohngebietes "Auf der Bausch" gebeten, die Reifen ihrer Fahrzeuge vor Fahrtantritt vorsorglich auf mögliche Beschädigungen zu untersuchen.