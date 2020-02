Einbruch : Unbekannte dringen in Bürogebäude ein

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Lissendorf Unbekannte sind In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße in Lissendorf eingebrochen.

Laut Polizei sind der oder die Täter vermutlich im Bereich der Brücke zwischen Lissendorf und Birgel zum Tatobjekt gelangt. Im weiteren Verlauf wurde dann ein Kellerfenster am Tatobjekt aufgebrochen und die Büroräume nach Wertgegenständen durchsucht. Aktuell kann die genau Schadenshöhe noch nicht beziffert werden.