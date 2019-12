Schmuckraub in Gusterath

Gusterath Schmuckraub in Gusterath: Die Kriminalpolizei Trier fahndet nach den Einbrechern und bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei Trier ermittelt nach einem Einbruch in Gusterath am Donnerstag, 19. Dezember, zwischen 14 Uhr und 18.15 Uhr.

In diesem Zeitraum drangen Unbekannte dort in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Hainbruch“ ein, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Im Gebäude durchwühlten sie offenbar gezielt das Obergeschoss und erbeuteten Schmuck.