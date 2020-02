Kriminalität : Unbekannte dringen in Garage ein

Salmtal Einbruch in Garage in Salmtal: Werkzeug im Wert von 1500 Euro gestohlen

Zu einem Einbruch in eine Garage in der Michael-Felke-Straße in Salmtal ist es in der Zeit vom 23. Februar, 14 Uhr bis 24.Februar, 8.15 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter dabei ein Fenster zerstört im rückwärtigen Bereich der Garage. So gelangten in die Räume und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 1500 Euro. Zeugen, die relevante Angaben zur Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.