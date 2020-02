Krminalität : Einbruch in Wittlicher Shisha-Bar

Wittlich Unbekannte dringen in Shisha-Bar in der Burgstraße ein

Unbekannte sind am Freitag, 21. Februar, zwischen 3 Uhr und 15.45 Uhr in eine Shisha-Bar in der Wittlicher Innenstadt im Bereich der Burgstraße eingebrochen. Laut Polizei drangen die Täter durch ein Fenster in der Hochstraße in das Objekt ein und gingen offenbar zielgerichtet zwei Geldspielautomaten an. Über die Höhe des Sachschadens und des vermeintlichen Diebesguts können laut Polizei noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Zeugen, die relevante Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.