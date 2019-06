Einbruch am Ortsrand von Bitburger Stadtteil : Einbrecher stehlen Schmuck

Bitburg-Matzen Unbekannte dringen am Freitag durch Seitentür in Wohnhaus ein und stehlen Schmuck.

Unbekannte sind am Freitag im Bitburger Stadtteil Matzen in ein Wohnhaus in der Oberstraße eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind sie zwischen 17und 21 Uhr durch eine Seitentür in das Wohnhaus am Ortsrand eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Telefon 06561/ 9685-0 erbeten.