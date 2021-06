Die Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnung in Trierweiler

Trierweiler Unbekannte Einbrecher sind laut Polizei in der Nacht von Samstag, 5. Juni, auf Sonntag, 6. Juni, in eine Wohnung im Trierweilerer Johannesweg eingedrungen. Ein Anwohner sei gegen 23.45 Uhr durch Geräusche aus seiner Nachbarwohnung auf den Einbruch aufmerksam geworden und habe beobachtet, wie eine männliche Person aus der Wohnung geflohen und in eine vor dem Haus wartende dunkle Limousine eingestiegen sei.

Das Auto sei anschließend unbeleuchtet und rasant davongefahren.

Aus der gewaltsam geöffneten Wohnung hätten die Täter einen Möbeltresor entwendet.