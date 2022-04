Zeugen gesucht : Unbekannte entfernen in Schweich mehrere Kanaldeckel

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es in einer Straße in Schweich gekommen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Drei Kanaldeckel sind in einer Straße in Schweich in der Nacht zum vergangenen Samstag herausgehoben worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.