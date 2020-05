Poizei : Unbekannte entsorgen 49 Altreifen auf Parkplatz

Unbekannte haben eine größere Menge Altreifen in Hallschlag illegal entsorgt Foto: TV/Polizei Prüm

Hallschlag Unbekannte Tätern haben zwischen dem 11. und 16. Mai auf einem Parkplatz am Kyllradweg in der Bahnhofstraße in Hallschlag 49 Altreifen entsorgt. Die Reifen müssen aufgrund der Menge mit einem Transporter oder Anhänger an den Tatort gebracht worden sein.