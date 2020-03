Belohnung für Zeugen : Unbekannte entsorgen illegal Bauschutt auf  Kueser Plateau

Illegal auf dem Plateau in Kues entsorgter Bauschutt. Foto: TV/Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Die Stadt hat eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu den Tätern führen.

(red) Auf dem Plateau in Bernkastel-Kues haben Zeugen nach Mitteilung der Polizei am Sonntag, 1. März, neben dem Verbindungsweg (Fußweg) der Straße Am Kurpark Richtung Bergweg festgestellt, dass verschiedene Terrassenplatten und Mauerabdeckungen illegal entsorgt wurden. Die Stadt Bernkastel-Kues hat für Hinweise, die zum Verursacher führen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.