Umweltfrevel : Unbekannte entsorgen Bauschutt in Waldstück bei Wallersheim

Unbekannte entsorgen Bauschutt in Waldstück bei Wallersheim

Die Polizei Prüm sucht Zeugen eines Umweltdelikts im Wald bei Wallersheim.

(red) Umweltsünder haben laut Polizei am Freitag, 24. April, in einem Waldstück bei Wallersheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Distrikt Auf der Vogelsheck, illegal Bauschutt entsorgt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter Telefon 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.