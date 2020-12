Umwelt : Unbekannte entsorgen illegal 60 leere Dünger-Kanister bei Niederprüm

Niederprüm Wanderer haben die Polizei Prüm auf einen Anhänger aufmerksam gemacht. Darin sind illegal etwa 60 leere Behälter unter anderem von Unkrautvernichtungsmitteln nahe des Panoramawegs bei Niederprüm abgeladen worden.

Etwa 60 leere Kanister haben Unbekannte auf einem landwirtschaftlichen Anhänger in Niederprüm, Auf Gieschelt, in der Nähe des Panoramawegs illegal entsorgt. Wanderer haben den Vorfall am 12. Dezember bei der Polizei in Prüm gemeldet. Die Kanister stammten von diversen Dünge- und Unkrautvernichtungsmitteln. Es seien außerdem leere Ölkanister und ein leerer Behälter AD-Blue, das zur Abgasreduktion bei Dieselmotoren verwendet wird, auf der Ladefläche gefunden worden.